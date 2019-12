LA DELIBERA

VENEZIA Le conseguenze dell'Aqua Granda a Palazzo Ferro Fini andranno ben oltre le fatture. Mentre la conta dei danni è salita a quota 372.100 euro, somma impegnata per «lavori di somma urgenza», l'ufficio di presidenza ha deciso «di potenziare il servizio di portierato integrandolo con un servizio di guardiania». La delibera approvata nei giorni scorsi prevede infatti di rimodulare il bando della gara per il nuovo appalto, prevedendo che gli addetti ricoprano un ruolo molto più operativo, in previsione di possibili calamità naturali ma anche di attentati terroristici e di intrusioni illegali.

LE LINEE-GUIDA

Il provvedimento prende le mosse dalle linee guida programmatiche aggiornate per il triennio 2020-2022, che comprendono «l'esigenza di un miglioramento della sicurezza degli ambienti consiliari». Non a caso lo scorso anno era stato affidato all'Istituto superiore sui sistemi territoriali uno studio finalizzato a indicare le attività necessarie a fronteggiare «le nuove sfide e le nuove minacce», come ad esempio «eventi socio-politici, furti, atti vandalici, accesso alle sedi di terzi non autorizzati e/o non attesi, attentati terroristici, introduzione di sostanze chimiche pericolose», indicando le procedure per «la gestione degli eventi privati e pubblici, degli archivi, degli impianti di sicurezza, dei dipendenti e dei fornitori, delle chiavi». Dopodiché la marea eccezionale registrata il 12 novembre, entrata fin dentro l'aula consiliare, ha fatto emergere «l'esigenza di avere squadre organizzate e preparate al fine di scongiurare danni a persone e cose in occasione del verificarsi di esigenze eccezionali». I danneggiamenti rilevati nella sede principale e nelle sue pertinenze riguardano muri, pavimenti, arredi e soprattutto la caldaia. I beni sono parzialmente coperti dall'assicurazione e per il resto è stata presentata richiesta di indennizzo al Comune, con l'auspicio di accedere ai fondi stanziati dal Governo. Ma l'intenzione di Ferro Fini è di cambiare l'assetto organizzativo, secondo quanto si legge nel testo approvato dal presidente Roberto Ciambetti, dai vice Massimo Giorgetti e Bruno Pigozzo, dai segretari Antonio Guadagnini e Simone Scarabel.

LE MANSIONI

Alla luce delle «aumentate esigenze di sicurezza», i vertici del Consiglio regionale hanno individuato le nuove mansioni: «Il controllo dei movimenti di persone o di cose in entrata e in uscita dagli accessi consiliari, anche attraverso l'utilizzo di ausili tecnologici (quali, ad esempio, impianto di videosorveglianza e gli impianti di allarme); l'allontanamento di persone estranee; l'apertura, chiusura e controllo degli accessi; le perlustrazioni estemporanee; la vigilanza dei luoghi e dei beni, al fine di evitare danneggiamenti, atti di sabotaggio, furti, deturpazioni e stazionamenti impropri; la segnalazione di principi d'incendio, di perdite d'acqua, di fughe di gas e di ogni situazione di possibile pericolo o danno a persone, beni immobili e mobili; il primo intervento in caso di incendio, acqua alta, alluvione, secondo le indicazioni fornite dall'ente». Inoltre il personale dovrà assicurare «la sicurezza ai piani» e «l'ausilio al presidente del Consiglio», nel caso in cui sia chiamato a disporre misure di emergenza.

LA PROROGA

Il contratto in corso è già scaduto e il 31 dicembre terminerà pure la proroga tecnica che era stata concessa in attesa che venisse definito il contenzioso amministrativo avviato nei confronti della gara bandita dalla Centrale regionale acquisti per tutti gli enti del Veneto. Un paio di settimane fa, però, proprio la Crav ha comunicato che il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso promosso contro la procedura aperta telematica. Dunque ora Ferro Fini potrà aderire alla convenzione quadro che sarà stipulata, il che richiederà del tempo, per cui è stato deciso un ulteriore prolungamento dell'appalto in essere. Da primavera, dunque, dovrebbero cominciare a vedersi i nuovi portieri-guardie.

Angela Pederiva

