LA DELIBERAVENEZIA Domenica scadrà il contratto di Alberto Negro come direttore di Veneto Agricoltura, ma lunedì il manager potrà continuare a guidare l'ente strumentale della Regione. A prevederlo è la delibera, approvata in gran segreto venerdì scorso dalla Giunta, che designa il commissario straordinario dell'agenzia per l'innovazione nel settore primario: una nomina della durata di 11 mesi, prorogabili per altrettanti con un compenso annuo di circa 140.000 euro lordi, in cui il 63enne dovrà raccordarsi con i dirigenti regionali...