LA DELIBERAVENEZIA Case popolari: più entrate grazie all'aumento dei canoni, ma anche più aspiranti inquilini. È quanto emerge da dati della Regione Veneto, pubblicati ieri sul Bur assieme alla delibera che istituisce in ciascuna Ater i Nuclei tecnici di analisi per valutare i casi particolari di difficoltà. Di questi tavoli ha già parlato l'assessore regionale competente Manuela Lanzarin: con la nuova legge, la numero 39 del 2017, sono aumentati i canoni ed è cambiato il pre-requisito per poter avere un alloggio popolare: adesso bisogna...