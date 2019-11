LA DECISIONE VENEZIA I bar potranno anche aprire alle sei del mattino, ma dalle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEVENEZIA I bar potranno anche aprire alle sei del mattino, ma dalle 7 alle 9 dovranno spegnere le macchinette. Perché quella è l'ora delle mamme che vanno ad accompagnare i figli a scuola e poi, sul ritorno di casa, si lasciano sedurre dalle favole di vincite impossibili. E spendono. Spendono. Spendono. Fino a diventare drogate di slot maschine. Loro e anche gli anziani che al bar a giocare ci vanno dopo pranzo. O dopo cena. Un modo anche per ammazzare la solitudine. A costo di ammalarsi e restare in mutande.Il Veneto non è la...