CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONEPADOVA Per placare i venti di guerra che agitano Fratelli dItalia, Giorgia Meloni manda in Veneto Ignazio La Russa che andrà ad affiancare Sergio Berlato. Se non è un commissariamento, poco ci manca: già dalla prossima settimana l'ex ministro della Difesa del governo Berlusconi verrà a mettere sotto tutela Sergio Berlato nella gestione del partito, che è dilaniato dalle divisioni interne.LE DIVISIONIA far deflagrare una situazione che, ormai da mesi, è in ebollizione, è stata l'adesione a FdI di Simone Furlan, ovvero il...