LA DECISIONEPADOVA Il consiglio comunale di Padova ha approvato il pre-accordo sul nuovo ospedale firmato nel dicembre scorso dal presidente della Regione Luca Zaia e il sindaco Sergio Giordani. La ratifica prevede due poli, uno in città per 900 posti dove si trova l'attuale ospedale Giustinianeo, che resterà il riferimento dei padovani, e uno nella zona del casello di Padova est, per altri 900 posti, pensato come il polo dell'eccellenza medica veneta. Il costo previsto a carico della Regione è di 500 milioni per il nuovo e 200 per la...