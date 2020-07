LA DECISIONE

CORTINA (BELLUNO) La cerimonia di inaugurazione dei Campionati del mondo di sci alpino di Cortina avverrà il 7 febbraio 2021, davanti allo storico stadio Olimpico dei Giochi 1956. Il consiglio della Federazione internazionale sci ha confermato la data fissata (7-21 febbraio) e non ha accolto la richiesta di rinvio di un anno, formulata lo scorso 25 maggio da Flavio Roda, presidente della Federazione italiana sport invernali. Ieri Roda ha partecipato, in videoconferenza, al consiglio Fis: «Il segnale trasmesso da tutte le realtà è che il Mondiale si faccia quest'anno e che possa essere il primo, grande evento internazionale post-Covid, disputato nella massima sicurezza, ma con le forme tradizionali. Da Fis ci sono garanzie a supporto dell'evento italiano, che potranno aiutare gli organizzatori e la Fisi a celebrare un evento di alto livello, ottimizzando gli investimenti già fatti e quelli che ancora restano da ultimare. È stato premiato il lavoro di tutta Italia. La Fisi, come è sempre stato negli ultimi cinque anni, ha raccolto le volontà di tutte le realtà interessate al Mondiale di Cortina, ha registrato una forte spinta a realizzare l'evento nel 2021».

APPOGGIO INTERNAZIONALE

Roda spiega quale sarà, nel concreto, l'appoggio internazionale: «Fis ha deciso di sostenerci finanziariamente, come ha detto il presidente Gian Franco Kasper, per un massimo di 10 milioni di franchi svizzeri, in caso di cancellazione dei Mondiali per un ritorno dell'epidemia Covid. È una forma di garanzia che la Fis ha voluto dare all'Italia, auspicando che non ce ne sia bisogno e che il Mondiale si disputi regolarmente». L'imprenditore veneto Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, riassume quanto è accaduto nelle ultime settimane: «Con la nostra disponibilità a posticipare l'evento, volevamo dare il tempo a tutto il sistema locale, nazionale ed internazionale per fare un capolavoro. Ma saremo pronti in ogni caso, dimostrando che un Mondiale può cambiare la storia di un territorio, nonostante le avversità. Abbiamo lavorato duramente e senza sosta, senza fermarci nemmeno durante i mesi più duri dell'emergenza coronavirus: la squadra è pronta e stiamo terminando le ultime rifiniture alle infrastrutture per ospitare le competizioni». Benetton conferma il coinvolgimento del territorio: «Dalle istituzioni agli impiantisti, dagli albergatori alle categorie economiche e sociali: tutti sono al nostro fianco per percorrere ora con entusiasmo e fiducia l'ultimo miglio che ci separa dall'evento iridato, consapevoli che avremo la responsabilità di gestire la prima manifestazione sportiva internazionale post-Covid. Cortina 2021 sarà decisiva per rimettere in circolo energie positive nel Paese e tornare a guardare al domani con la fiducia e l'orgoglio di essere italiani».

IL SINDACO

Il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina analizza: «Fis ha fortemente voluto confermare i Mondiali nel febbraio 2021. Nel contempo ha dimostrato grande sensibilità nell'accompagnarci verso quell'evento, con un sostegno di 10 milioni di franchi svizzeri in caso di annullamento. Noi siamo pronti, elastici e flessibili, fino ad arrivare sotto data. Significa che potremo valutare i passi da compiere, in base alla situazione. Partiamo dall'ipotesi migliore, con il pubblico presente, a garantire un incasso di biglietti, a bilancio, di oltre 4 milioni di euro. Ma potremmo anche essere costretti al distanziamento, oppure a posizionare più spettatori lungo la pista e meno sulle tribune al traguardo. Sarà tutto da valutare, così come gli eventi che arricchiranno le due settimane di sport». Due regine della pista Olimpia delle Tofane si dicono pronte: «Sono molto contenta che la Fis abbia confermato i Mondiali nel 2021 soprattutto per Cortina, perché dopo avere saltato le Finali di Coppa, lo scorso mese di marzo, merita un evento così importante», dice Federica Brignone. La collega e rivale Sofia Goggia aggiunge: «Sono contenta per Cortina perché ospiterà il primo grande evento internazionale dopo l'epidemia».

Marco Dibona

