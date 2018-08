CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CURIOSITÀTRIESTE Ha lavorato per tutta la vita come infermiera all'Ospedale Maggiore di Trieste, risparmiando denaro fino ad accumulare una piccola fortuna: aveva pensato che, in caso di bisogno in età avanzata, le sarebbe tornata utile. Invece, una volta rimasta vedova e dopo aver perso il figlio gravemente malato, Maria Bologna aveva deciso di lasciare i suoi 600mila euro proprio alla struttura sanitaria. Al punto che quest'ultima ha appositamente modificato il Piano triennale di investimenti 2018-2020, destinando l'eredità a...