La Corte dei conti promuove il Veneto

IL GIUDIZIOVENEZIA Due i primati del giudizio della Corte dei conti sul rendiconto 2018 della Regione Veneto. Il primo è che anche il procuratore generale Paolo Evangelista, al di là di una serie di rilevi e annotazioni, ha chiesto la parifica del rendiconto senza nessuna esclusione. Il che è una novità perché negli anni passati c'era sempre qualcosa che non andava bene, a partire dal canone di locazione finanziaria per l'acquisto dell'ex palazzo della Stazione a Venezia. La seconda novità è che per la prima volta il rito della parifica...