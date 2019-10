LA CONVENTION ROMA Servizi Pos gratuiti nei piccoli Comuni, con «almeno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONVENTIONROMA Servizi Pos gratuiti nei piccoli Comuni, con «almeno due» Pos in comodato in ogni Comune, e commissioni di accettazione senza spese per tutte le carte di Poste italiane. È il nuovo passo in avanti annunciato da Poste italiane, dopo i 68 nuovi postamat, 335 uffici postali con wi-fi free, 42 sedi liberate dalle barriere architettoniche, 44 portalettere a domicilio, 21 uffici postali aperti in zone turistiche: un primo resoconto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino di Poste Italiane arriva ad un anno dall'incontro a...