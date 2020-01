LA CONTAMINAZIONE

VENEZIA Nell'ultimo giorno utile prima che la diffida scadesse, è arrivata la proposta di bonifica dell'ex Miteni. A formularla è stata la società International Chemical Investors Italia 3 Holding, ultima proprietaria dell'azienda di Trissino, epicentro del maxi-inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) che riguarda loro malgrado oltre 200.000 residenti fra le province di Vicenza, Verona e Padova e che è al centro del procedimento penale attualmente in corso al Tribunale berico. In estrema sintesi, l'emanazione italiana del gruppo con sede tra Lussemburgo e Francoforte si impegna a smaltire sul posto i veleni che hanno contaminato la falda idrica, ma la Regione e gli altri enti coinvolti si sono presi alcune settimane per studiare la fattibilità tecnica ed economica di una simile operazione.

IL DOSSIER

Secondo quanto trapelato, il dossier è molto corposo. Le circa 170 pagine sono state trasmesse con un messaggio di posta elettronica certificata il 31 dicembre, data-limite fissata dalla Conferenza dei servizi lo scorso 17 ottobre, quando appunto la Regione ma anche il Comune di Trissino, la Provincia di Vicenza e gli altri soggetti interessati avevano imposto alla proprietà dell'ex Miteni di presentare il piano di bonifica dell'area entro la fine dell'anno, pena l'avvio delle opere a cura delle istituzioni pubbliche ma con successiva rivalsa sui responsabili privati. «La proposta è stata ricevuta ed entro il mese di gennaio sarà sottoposta a valutazione di tutti gli enti coinvolti in una specifica Conferenza dei servizi», ha annunciato ieri Palazzo Balbi.

L'IPOTESI

Ici Italia 3 Holding è stata chiamata in causa in quanto controllante di Miteni dal 5 febbraio 2009 al fallimento del 9 novembre 2018, tanto che per quattro suoi manager, i sostituti procuratori Hans Roderich Blattner e Barbara De Munari hanno chiesto il rinvio a giudizio, in aggiunta ad altri nove dirigenti e responsabili delle varie epoche gestionali. Stando a quanto riferito, ora il piano della società prevedrebbe di realizzare una barriera profonda dai 13 ai 20 metri a seconda delle pendenze, in modo da arrivare allo strato di argilla che è impermeabile, isolando così la parte di terra e ghiaia che invece è impregnata di Pfas. Una volta completato lo smantellamento dei macchinari, acquistati insieme ai brevetti sei mesi fa all'asta per 4,6 milioni dall'azienda indiana Viva Life Sciences Private Limited, il proposito sarebbe di asportare i volumi inquinati e smaltirli in un apposito impianto, costruito nello stesso luogo. I lavori interesserebbero complessivamente una superficie di 78.000 metri quadrati, per un importo iniziale stimato in circa 4,2 milioni di euro, a cui ne andrebbero aggiunti altri 1,5 all'anno per la gestione, la cui durata sarebbe al momento indeterminata visto il carattere sperimentale dell'attività ipotizzata. Di sicuro ci vorrebbero comunque dei mesi, una volta ricevuto il via libera dalla Conferenza dei servizi, per tradurre questo piano in un progetto vero e proprio.

L'ATTESA

La risposta è dunque attesa per la fine di questo mese. Nel frattempo per il 20 gennaio è convocata la prossima udienza preliminare davanti al gup Roberto Venditti, chiamato a pronunciarsi su due fronti. Da un lato le richieste di costituzione di parte civile, presentate da 210 soggetti privati ed enti pubblici, a cominciare dal ministero dell'Ambiente e dalla Regione. Quest'ultima, con l'avvocato Fabio Pinelli, si è mobilitata sul secondo versante al vaglio del giudice, domandando di far entrare nel giudizio, quali responsabili per il risarcimento dei danni, le multinazionali Mitsubishi Corporation e appunto International Chemical Investors.

