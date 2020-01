LA CONTAMINAZIONE

VENEZIA Continua ad estendersi il Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta a Pfas. Secondo l'undicesimo rapporto della direzione regionale Prevenzione, a metà dicembre risultavano 72.100 i residenti nell'area rossa invitati a sottoporsi allo screening, dalle caratteristiche uniche in Italia, gestito dalla Regione in collaborazione con le Ulss. Le visite di primo livello finora effettuate sono state 42.400, delle quali 37.200 hanno già disponibili gli esiti. Sono stati coinvolti fin dall'inizio i nati dal 2002 al 1951, dopodiché l'operazione è stata ampliata anche ai bambini dell'area rossa e ai nuovi 14enni.

Il valore con una maggior percentuale di sforamento è il colesterolo totale: 34,31% negli over 14 e 12,76% nei piccoli. Valutando gli andamenti per le concentrazioni mediane di Pfoa, Pfos e Pfhxs in base alla durata della residenza nell'area rossa, risalta una netta crescita delle concentrazioni nel siero con l'aumentare del tempo trascorso nella zona identificata. La presa in carico delle persone con i valori bioumorali alterati e presenza di Pfas, con l'attivazione degli ambulatori di medicina interna e di cardiologia, è stata già offerta a 24.000 persone.

Buone notizie, invece, per il Garda: le analisi dell'Arpav hanno escluso la presenza di sostanze perfluoroalchiliche nell'acqua del lago.

