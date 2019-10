CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONSULTAZIONEVENEZIA Che sia in grado di spostare gli equilibri anche alle urne, si è già visto. La voce di Beppe Grillo, a volte, sa essere un richiamo irresistibile per il popolo. Non a caso, infatti, il suo endorsement alla separazione tra Venezia e Mestre ha caricato a mille gli autonomisti. Il comico genovese, vate e fondatore del Movimento 5 Stelle, ieri è uscito allo scoperto prendendo una posizione inequivocabile sulla questione: «Condivido e sostengo pienamente l'appello del comitato per l'autonomia di Venezia, per il...