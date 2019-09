La Consulta: «Sparare a orsi e lupi? Si può ma se c'è l'autonomia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Un paio di settimane fa i due progetti di legge sui grandi carnivori presentati a Palazzo Ferro Fini erano stati accantonati. Seppur suscitando l'irritazione dell'alleato Sergio Berlato (Fratelli d'Italia), primo firmatario di una delle proposte, l'altro promotore Nicola Finco (Lega) aveva compattato maggioranza e opposizione nel rinvio dell'esame in commissione, in attesa di leggere per intero la sentenza con cui la Corte Costituzionale a metà luglio aveva respinto i ricorsi del Governo contro le norme varate dal Trentino...