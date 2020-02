LA COMMEMORAZIONE

TRIESTE Il giorno nato per riunire, finisce sempre più per dividere. Nemmeno di fronte alla Foiba di Basovizza, simbolo della tragedia a cavallo della fine della guerra sul confine orientale italiano, l'Italia trova l'unità e il rispetto dovuto a migliaia di italiani vittime della pulizia etnica.

Accade verso la fine della cerimonia ieri, Giornata del Ricordo istituita dallo Stato, quando prende la parola, in rappresentanza della Presidente del Senato Elisabetta Casellati, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri: a quel punto i parlamentari del Pd (Luigi Zanda, Debora Serracchiani e Tatjana Rojc) se ne sono andati in segno di protesta per l'«irritualità del caso». Prima di lui, è intervenuto un presidente di Regione, Massimiliano Fedriga, e già questo ha suscitato qualche mugugno: «Purtroppo Basovizza viene ormai utilizzata come palcoscenico in cui sfila la destra sovranista», l'attacco della Serracchiani. Pronta la replica del governatore: «È triste che il Pd trasformi il giorno del Ricordo in un'ennesima polemica politica. Adesso devono scegliere loro pure chi può parlare e chi no? Il senatore Gasparri aveva la delega del Presidente del Senato. Polemizzano pure su di me. Da presidente di Regione Friuli Venezia Giulia, secondo loro, non avrei dovuto intervenire».

Ancor più duro il commento di Gasparri: «Serracchiani si inchini al ricordo dei martiri e rispetti le Istituzioni. Proteste? Nessuna, solo boati di applausi, ovazioni del pubblico al mio intervento fatto in rappresentanza della presidente del Senato della Repubblica, che era a sua volta impegnata a Palazzo Madama nelle celebrazioni. Con me hanno parlato altri, eletti dal Popolo come il sindaco di Trieste ed il Governatore Fedriga. Quando era presidente della Regione, ha parlato lei, la Serracchiani che tra l'altro non si è nemmeno candidata».

Fedriga, nel suo intervento, si è focalizzato sulle tesi negazioniste e riduzioniste dicendo che «devono essere contrastate con la verità e non con la censura». Inoltre, ha definito «inaccettabile» che «istituzioni pubbliche finanzino eventi che indirettamente promuovono questa menzogna che vuole negare i drammi subiti al confine orientale. Per questo motivo farò un appello a tutte le istituzioni affinché facciano una riflessione al loro interno» e «perché vadano a eliminare i finanziamenti a tutte quelle realtà che promuovono tesi di questo tipo».

La leader di FdI Giorgia Meloni era in prima fila a Basovizza: «Credo che una nazione normale abbia il dovere del ricordo e il dovere di rendere quel ricordo anche concreto nella quotidianità. Una delle cose da fare è rimuovere e revocare la medaglia con cui fu insignito il Maresciallo Tito dalla Repubblica italiana perché non c'è davvero nulla di merito per cui il Maresciallo Tito dovesse essere insignito dalla Repubblica». Con lei il capo della Lega Matteo Salvini, che ha reso «Onore al merito al presidente della Repubblica. Una bella tirata d'orecchie per alcuni, secondo i quali i comunisti avrebbero fatto solo del bene e non mi sembra che sia così». Mattarella che ieri aveva ribadito che quella delle foibe fu «Una sciagura nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono - per superficialità o per calcolo - il dovuto rilievo», mentre oggi «esistono ancora piccole sacche di deprecabile negazionismo militante».

«Chi nega le foibe - ha insistito Salvini - così come chi nega la Shoah è un ignorante che va curato e punito: quelli che disegnano le svastiche o le falci e i martelli nel 2020 sono dei poveretti viste le stragi che sono state perpetrate negli anni in nome di questi simboli». Ed ancora «chi ritiene che i martiri delle foibe siano morti di serie B andrebbe educato, curato e internato».

«Il dramma delle Foibe assume i contorni di un genocidio di ferocia inaudita, inaccettabile, ingiustificabile», ha detto la presidente del Sebato, Maria Elisabetta Casellati, alla cerimonia in occasione del Giorno del Ricordo, svoltasi nell'Aula del Senato. Alla Camera, il Presidente Roberto Fico ha aggiunto che «La deprecabile politica di italianizzazione forzata delle popolazioni slave condotta dal fascismo, la dura repressione e gli atti criminali compiuti dalle forze nazifasciste nella Jugoslavia non possono essere in alcun modo considerate quale giustificazione delle atrocità commesse contro gli italiani inermi».

