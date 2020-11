LA CHIESA

PALERMO Molte sono le fasi della vita e dell'intensa attività di padre Bartolomeo Sorge, il gesuita, teologo e politologo morto ieri all'età di 91 anni: dalla direzione di Civiltà Cattolica, a quella delle altre riviste Popoli e Aggiornamenti sociali. Ma quella che ne caratterizza ancora la figura è il ruolo da protagonista avuto nella Primavera di Palermo, il breve periodo storico del capoluogo siciliano, dalla seconda metà degli anni 80 fino all'inizio degli anni 90, contraddistinto dal fiorire di iniziative politiche, sociali e culturali - tra cui il suo Istituto di formazione politica «Pedro Arrupe» -, e dalla nascita di associazioni e comitati cittadini, per la promozione di una cultura della legalità in contrasto con quella mafiosa. Lo riconosce Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, leader di quella «primavera». «Padre Sorge ha avuto un importante ruolo nel più ampio impegno dei gesuiti nella storia di cambiamento della città e della politica nazionale. Un impegno che ha trovato a Palermo momenti di anticipazione e di sperimentazione di rinnovamento etico, culturale e politico sin dai primi anni 80 e nel cui contesto trovarono spazio e voce istanze e modelli diversi», spiega.

Pregnante anche il ricordo del presidente Sergio Mattarella: «La morte di padre Bartolomeo Sorge lascia un vuoto nella società italiana, in cui si è impegnato con tutta la sua grande cultura e passione fino agli ultimi giorni. Non ha esitato a schierarsi in prima fila per combattere le diseguaglianze, le ingiustizie, la mafia e lascia ai giovani una ricca eredità di pensiero, di valori, di esperienze». Sorge è mancato ieri Gallarate (Varese), nella dimora per gesuiti anziani in cui aveva trascorso gli ultimi anni anche il cardinal Martini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA