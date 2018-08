CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CERIMONIAVENEZIA Cinquanta milioni di euro. È la cifra che serve al Centro Gallucci di Padova per creare il cuore artificiale. Sarebbe il secondo del mondo, visto che ce n'è uno solo e l'hanno creato dall'altra parte dell'oceano. «Ce n'è uno in America, ne vorremmo uno italiano. E noi siamo in grado di farlo», ha detto il professor Gino Gerosa, direttore del Centro Gallucci di Padova, a margine di una singolare cerimonia: ieri mattina a Palazzo Balbi, sede della Regione, è stato reso omaggio ai 14 uomini e donne del Veneto che hanno...