LA CERIMONIAdal nostro inviatoSUSEGANA (TREVISO) Cent'anni dopo, torna a splendere il Ponte della Priula. Ma non è soltanto per il sole canicolare che sbrilluccica sull'asfalto fresco, 430 metri che solcano il fiume sacro alla patria collegando la Sinistra e la Destra Piave, tirati a lucido da Anas dopo tredici mesi di interventi e polemiche «grazie a 13,7 milioni di euro, schei delle nostre tasche», sottolinea il governatore Luca Zaia. No, a scintillare è anche e soprattutto lo schema applicato per l'opera, al punto da far strabuzzare gli...