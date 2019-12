CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIACITTÀ DEL VATICANO C'è molto Nordest quest'anno a San Pietro per le festività natalizie. Il territorio, che nell'ottobre dello scorso anno è uscito devastato dall'inferno del maltempo che ha colpito le montagne, ha voluto usare il proprio legno per realizzare il presepe e donare un proprio albero per illuminare le festività. Il presepe in legno, espressione della tradizione locale, proviene infatti da Scurelle, Comune della Valsugana in provincia di Trento. Giunge invece dall'Altopiano di Asiago l'imponente abete rosso, alto...