CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIACHIOGGIA C'erano tutti e due: il vescovo simpatizzante di Salvini e il cardinale simpatizzante dei migranti. Monsignor Adriano Tessarollo, vescovo di Chioggia, e il Segretario di Stato del Vaticano, Pietro Parolin, si sono incontrati a Chioggia, sabato mattina, per la consacrazione della nuova chiesa dell'ospedale. Non è stato un caso e neppure una contrapposizione, perché, in realtà, i due prelati si conoscono e sono amici da molti anni, dato che Tessarollo è stato insegnante di Parolin, di Biblica e Sacre scritture, in...