LA CAUSAROVIGO Oltre cinque milioni di risarcimento per le lesioni neurologiche provocate durante il parto, all'ospedale di Rovigo, alla piccola Eleonora Gavazzeni, che compirà 10 anni il prossimo 3 dicembre, venuta alla luce con una tetraplegia spastica, invalida al 100% fin dalla nascita, non essendo in grado di vedere, sentire, parlare, né muoversi. Dopo la lettura della sentenza, emessa ieri dal giudice Pierangela Congiu della sezione civile del Tribunale di Rovigo, i genitori della piccola, assistiti dall'avvocato Mario Cicchetti di...