La cattiva burocrazia costa 7,8 miliardi alle Pmi del Nordest

LO STUDIO

VENEZIA La cattiva burocrazia costa alle piccole e medie imprese del Nordest 7,8 miliardi di euro l'anno. E mentre il malfunzionamento degli uffici ostacola l'economia, i cittadini si sono ormai arresi, il grado di fiducia e di soddisfazione è tra i più bassi di tutta Europa. A dirlo è un'indagine della Cgia di Mestre, secondo cui la risorsa è diventata un problema.

I DATI

In base alla rilevazione dell'ufficio studi, il costo annuo sostenuto dalle ditte italiane per la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione ammonta a 57 miliardi di euro. «Di questi afferma il coordinatore Paolo Zabeo 7,8 miliardi sono in capo alle aziende del Nordest. Questa spesa costituisce un freno allo sviluppo, agli investimenti e all'occupazione, penalizzando soprattutto le Pmi». A sua volta, il Veneto catalizza 5 miliardi di questo costo, mentre i restanti 1,5 sono del Trentino Alto Adige e 1,3 del Friuli Venezia Giulia. Ma nonostante l'impegno profuso in questi ultimi anni, secondo gli analisti gli enti pubblici d'Italia continuano a registrare un debito commerciale nei confronti dei propri fornitori pari a 53 miliardi di euro.

IL RITARDO

Una cifra che rimane tra le più elevate in Europa. «La pubblica amministrazione italiana dichiara il segretario Renato Mason non solo paga con un ritardo del tutto ingiustificato, ma quando lo fa non versa più l'Iva al proprio fornitore. Questa situazione, associandosi alla contrazione degli impieghi bancari nei confronti delle imprese avvenuto in questi ultimi anni, ha peggiorato la tenuta finanziaria di moltissime Pmi». L'ufficio studi della Cgia precisa comunque che sarebbe sbagliato non riconoscere anche i livelli di eccellenza che caratterizzano molti settori del nostro pubblico impiego, in particolar modo a Nordest: «Il servizio sanitario, il livello di insegnamento e di professionalità riscontrabile in molte scuole superiori, Università, enti di ricerca e la qualità del lavoro effettuato dalle forze dell'ordine presentano dei picchi qualitativi non riscontrabili nel resto d'Europa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA