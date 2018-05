La carica delle 290mila penne nere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FESTAVENEZIA I sabotaggi alle linee ferroviarie non li hanno intimoriti. Le scritte offensive apparse a Trento neanche. E nemmeno le sassate alla vetrina di un negozio che vende articoli dedicati all'adunata. L'ultimo insulto, apparso sul muro della sede dell'Ansa di Bolzano, con accanto il simbolo degli anarchici, è di ieri: Alpini assassini stupratori. Ma le 290mila penne nere - e la stima è che possano superare quota 300mila - che hanno invaso la città trentina per la 91esima adunata nazionale degli alpini, non ci fanno caso....