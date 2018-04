La carica della 104 trasferimenti di insegnanti al via

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAVENEZIA C'è il caso limite di chi si è presentato in classe un solo giorno e chi, invece, è rimasto un intero anno. Ma ora che nelle scuole è tempo di trasferimenti il fenomeno potrebbe riesplodere: l'esodo degli insegnanti grazie alle agevolazioni della 104. La legge del 1992 che regola l'assistenza di persone con disabilità e prevede tutele sia per il disabile, sia per il familiare che lo assiste. Ed è qui che si scatena il caso, specie nel mondo della scuola. Perché al Nord scarseggiano gli insegnanti - solo in Veneto...