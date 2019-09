CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CAMPIONESSAMESTRE Bebe Vio non lascia. E raddoppia. Pluricampionessa con il fioretto, ora impugna pure la sciabola. Lo farà in quel di Cheongju, in Corea del Sud, dove inizia oggi l'avventura degli azzurri della scherma paralimpica. L'iridata di Mogliano esordirà domani proprio nelle qualifiche della nuova (per lei) arma. L'idea di cimentarsi nella sciabola, in realtà, era nell'aria da diversi anni, da quando cioè Bebe si trasferì a Roma per allenarsi all'Acquacetosa con gli altri atleti azzurri. E, scherzando con il campione olimpico...