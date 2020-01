IL CONCORSO

TREVISO «Noi per il caffè siamo ciò che un sommelier è per il vino». Elisa Urdich ha iniziato con la latte art e oggi è una delle bariste più premiate d'Italia. Vincitrice di titoli nel 2018 e 2019, Elisa rappresenterà l'Italia a Melbourne il prossimo maggio.

LE VITTORIE

C'è tutto un mondo agonistico dietro al caffè. «Sì, l'ho scoperto anch'io a poco a poco - dice - Oggi faccio parte di un team di gara che si chiama Bugan. È formato da due fratelli di Bergamo, che tostano i caffè che abbiamo nel nostro locale. Hanno una piccola torrefazione estrema. Due anni fa hanno scelto i campioni di specialità, in tutto 7, da preparare ed allenare. Abbiamo vinto in 3 in diverse specialità. A Bergamo la vittoria è stata salutata con grandissimo entusiasmo».

Elisa, con il compagno Fabio, è l'anima del Taste, coffee & more di vicolo Trevisi, uno speciality coffee concepito sul modello europeo e anglosassone. Il 20 gennaio, Elisa è diventata campionessa italiana per la Brewer's cup e rappresenterà, dal 4 al 7 maggio, l'Italia a Melbourne in questa specialità. Un anno dopo, a dicembre 2019, Coffe Taste è stata confermata terza caffetteria in Italia dalla stessa rivista. La Brewer's, la categoria in cui è risultata vincitrice tra una rosa di 20 finalisti, è una specialità molto particolare». In dieci minuti, di fronte a tre giudici sensoriali, si presentano ed eseguono le tazze. Il caffè, la ricetta, l'acqua e tutta la ricerca messa in una tazzina. «Un lavoro meno tecnico e più creativo, di costruzione del gusto e dell'olfatto. Loro valutano proprio questo». Intorno al caffè sta nascendo, sul modello estero, una community molto agguerrita. E in tanti scelgono Treviso. Perché il caffè più buono d'Italia passa anche di qui.

E.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA