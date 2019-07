La baby gang: «Giusto pestare i bagnini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaE Riccardo comincia così a raccontare la sua versione di quella domenica da leoni che rischia di costare cara ai protagonisti della spedizione punitiva: «Domenica mattina un gruppo di nostri amici stava dormendo in spiaggia. I bagnini sono arrivati per cacciarli. Sono andati via praticamente tutti. Ma un ragazzo è rimasto lì perché proprio non riusciva a svegliarsi. E quando i bagnini sono tornati hanno iniziato a litigare con lui e poi l'hanno picchiato: quattro bagnini contro un ragazzo, tra l'altro minorenne....