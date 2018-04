CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ULTIMO SALUTOCERVARESE SANTA CROCE (Padova) Sulla bara un fazzoletto scout, a testimoniare un filo che non si è mai spezzato. E in chiesa, nel santuario dedicato a San Michele Arcangelo, tante persone comuni miste a pochi volti noti. Perché Gianfranco Cremonese, per tutti soltanto Franco, ex governatore del Veneto, democristiano di corrente dorotea, scomparso nella notte tra mercoledì e giovedì a 78 anni, «si è sentito abbandonato da più di qualcuno» ha tuonato durante l'omelia don Marcello Milani, che per anni aveva condiviso con...