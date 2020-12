IL FUNERALE

MONTEBELLUNA (TREVISO) C'era l'intera storia recente del centrodestra a dare ieri l'ultimo saluto a Remo Sernagiotto, ex assessore regionale al Sociale ed ex europarlamentare, esponente di spicco prima di Forza Italia e poi di Fratelli d'Italia, mancato domenica a 65 anni in seguito all'arresto cardiaco che lo aveva colpito il 23 novembre. Il primo ad arrivare è stato Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo europeo dei Conservatori e Riformisti. «Perdiamo un punto di riferimento spiega accanto alla persona, poi, c'era un uomo politico molto esperto e competente, molto legato al suo territorio». Poco dopo è entrato il governatore Luca Zaia. Nemmeno Giancarlo Galan, ex presidente della Regione, ha voluto mancare. Così come l'ex europarlamentare Lara Comi. Poi è arrivato anche Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia: «Perdo un amico. Era una persona bella e generosa, un concentrato di energie ed entusiasmo sottolinea penso che Remo abbia dato tanto al Veneto. Fa parte di quella generazione di cui avremmo avuto bisogno per un altro po' di anni». Mentre l'ex ministro Maurizio Sacconi ha inviato un messaggio: «Rimane forte il ricordo della straordinaria passione civile che sapeva conciliare con l'amore per gli affetti familiari scrive l'ex ministro Remo era una parte importante della spiegazione del peso politico ed elettorale e del radicamento popolare di Forza Italia nella Marca in quegli anni. Mancheranno il suo sorriso e la sua positività».

LE ROSE

I posti distanziati all'interno del duomo di Montebelluna (Treviso) sono stati però riempiti soprattutto dagli amici di sempre, compresi tanti amministratori del trevigiano che hanno incrociato l'ex europarlamentare nel suo lungo percorso politico. Il feretro di Sernagiotto, ricoperto di rose bianche e rosse, è entrato in chiesa poco prima delle 15, sotto una pioggia battente, seguito dalla moglie Maurizia e dai figli Gloria e Gregorio. La celebrazione è stata accompagnata dal canto degli Alpini. «Proviamo sconcerto per la morte di Remo sono state le parole di monsignor Antonio Genovese il suo primo grande amore è stato per la famiglia. Poi c'è stato il lavoro e la politica. Ha cercato di essere attento alle necessità delle persone. Senza mai perdere il sorriso». Alla fine hanno preso la parola i familiari. «Per lui la vita era leggera anche davanti alle difficoltà ha detto la moglie, che dopo la celebrazione ha accusato un lieve malore ricordatelo con un sorriso, che lui non faceva mai mancare a nessuno». «C'eri sempre, per tutti. Non sapevi dire di no a nessuno, nemmeno a chi qualche no se lo sarebbe meritato ha concluso la figlia Gloria, rivolgendosi direttamente al padre perché eri puro e generoso, scorgevi il buono in tutti, sapevi perdonale anche l'imperdonabile. E non vedevi mai problemi, ma solo opportunità».

Mauro Favaro

