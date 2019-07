L'ultimo assalto al Paese delle 29 cave per costruire la discarica numero 14

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Da vent'anni una ditta di inerti prova invano ad aprire la quattordicesima discarica in un paese trevigiano che si chiama Paese e che conta già ventinove cave. Due decenni di richieste e dinieghi, ricorsi e sentenze, contro-impugnazioni e nuovi pronunciamenti, ma alla fine il verdetto è sempre stato lo stesso: no, basta così, quel territorio ha già dato. Una storia di affari e di burocrazia destinata a continuare ancora a lungo, a leggere la delibera con cui la Regione ha disposto di costituirsi ancora una volta in giudizio...