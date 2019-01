CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ULTIMATUMVERONA «Se il 15 febbraio non arriverà in Consiglio dei ministri la delibera sull'autonomia di Veneto e Lombardia scenderemo in piazza e daremo il via alla rivolta dei gilet azzurri». L'hanno annunciato all'unisono, ieri a Verona, il senatore Renato Brunetta, affiancato dall'onorevole Mariastella Gelmini, dal coordinatore regionale emiliano Galeazzo Bignami e da Davide Bendinelli, coordinatore regionale Veneto del partito. Dietro a loro la proiezione di un conta-tempo con giorni, ore e minuti per arrivare a quella fatidica data....