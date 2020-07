L'ULTIMA SEDUTA

VENEZIA Cala il sipario sulla decima legislatura del Consiglio regionale. Con la seduta di ieri, «la numero 258 di una legislatura da record e non solo per la durata anomala» ha chiosato il presidente leghista Roberto Ciambetti, è ufficialmente terminata l'attività del quinquennio a Palazzo Ferro Fini. Clima da ultimo giorno di scuola, tra selfie e applausi, ma anche tra annunci di ricandidatura e di addio.

CHI VA E CHI RESTA

A congedarsi dalla politica («dopo 35 anni, pensate quanto sono vecchio...») è una colonna della sinistra come Piero Ruzzante, che ha portato la bandiera di Lorenzoni Presidente in questo finale di consiliatura ma non intende continuare a correre: «È giusto che arrivi qualcun altro, io ero sul palco in cui morì Enrico Berlinguer, per questo il mio prossimo appuntamento pubblico sarà il 9 settembre alla presentazione del libro su di lui». Girerà il Veneto con il proprio volume, dedicato invece ai temi ambientali, anche Stefano Fracasso, capogruppo in scadenza del Partito Democratico: «I colleghi che si ricandidano mi hanno chiesto di accompagnarli così, del resto quest'anno la campagna elettorale è molto diversa dalle precedenti».

Lo sa bene pure Nicola Finco, che da leader del gruppo Lega attende indicazioni sulla formazione di questa e delle altre due liste di area, Zaia Presidente e quella degli amministratori: «Tanti sindaci chiedono di partecipare alle Regionali, poi ci siamo tutti noi uscenti, ricandidati in blocco. Non sarà facile organizzare iniziative e ottenere visibilità in piena estate». Potrebbe invece chiudere qui la sua esperienza politica Franco Ferrari (Civica per il Veneto), autore di un ringraziamento bipartisan («ad Alessandra Moretti che mi ha portato qui, a Luca Zaia che stimo») e di una triste considerazione: «Non credo che mi ricandiderò, il Covid ha lasciato il segno sulla mia azienda, 30 dipendenti in meno».

LIBRO CUORE

Gratitudine trasversale per i colleghi e il personale, a cominciare dal segretario generale Roberto Valente. Battuta del pentastellato Jacopo Berti: «Grazie per tutti gli insulti che mi avete rivolto...». Confidenza del dem Graziano Azzalin: «Mi scuso se a volte ho dato l'impressione di arrabbiarmi un po' troppo...». Chiosa del leghista Roberto Marcato: «Questa seduta assomiglia a un capitolo del libro Cuore». Ma ora comincia la campagna elettorale, per cui largo di nuovo ai veleni.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

