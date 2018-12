«L'Ordine finanzia i no vax», biologi padovani in rivolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA È quanto mai aspra polemica sulla decisione dell'Ordine nazionale dei Biologi di finanziare con 10mila euro Corvelva, il Coordinamento regionale veneto per la libertà delle vaccinazioni, uno dei principali gruppi no vax d'Italia. Tanto che i docenti del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, diretto dal professor Gerolamo Lanfranchi, non parteciperanno più alle commissioni dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di biologo, almeno fino a quando l'Ordine nazionale dei Biologi «manterrà le attuali...