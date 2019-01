CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ORDINANZABELLUNO Con le polemiche non si puliscono i boschi. Così, all'accusa di immobilismo mosse da alcuni sindaci alla Regione Veneto, che a loro dire non avrebbe ancora mosso un tronco, per non parlare di soldi, Luca Zaia, nella sua veste di Commissario delegato per gli eccezionali eventi meteorologici, decide di coinvolgerli direttamente nella titanica impresa nominandoli soggetti attuatori. Di lavoro ce n'è per tutti, visto che sono 30mila gli ettari da sistemare. Il coinvolgimento, ope legis, ha toccato tutti i Comuni dell'Agordino,...