L'OPERAZIONEVENEZIA Tra storia e leggenda si colloca l'indagine scientifica, quella che partirà ad ottobre per cercare la Terza Colonna di San Marco con archeologi e sommozzatori.La notizia è ufficiale ma non ancora diffusa: ieri in Conferenza dei servizi a Venezia c'è stato finalmente il via libera alle indagini tomografiche notturne del Progetto Aurora, che prevedono picchetti-elettrodi via terra e via acqua per sei mesi, in un'area di Piazza San Marco e lungo il suo Molo. Se ne parlava da quasi due anni: l'obiettivo è trovare la mitica...