L'OPERAZIONE VENEZIA Sul nuovo ospedale di Padova la Corte dei Conti non intende

L'OPERAZIONEVENEZIA Sul nuovo ospedale di Padova la Corte dei Conti non intende dare alcuna indicazione preventiva alla Regione. La sezione di controllo per il Veneto ha dichiarato «inammissibile» la richiesta di un parere sulla cessione gratuita dei terreni da parte del Comune, in quanto si tratterebbe di «un'ingerenza» nell'attività amministrativa. La responsabilità dell'operazione spetta dunque ai due enti, determinati ad andare avanti tanto più in assenza di espliciti paletti giudiziari, anche se con ritmi diversi: mentre il...