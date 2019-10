CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEVENEZIA Se smaltire regolarmente una tonnellata di ritagli tessili costa fra 150 e 170 euro, avrebbe raggiunto quota 1,5 milioni il conto totale per i 9.000 metri cubi di scarti industriali scovati dai carabinieri, per la maggior parte in Veneto. Molto più vantaggiosa, agli occhi degli imprenditori cinesi di Prato, dev'essere quindi apparsa l'offerta dell'organizzazione guidata da due italiani (un 53enne originario di Treviso e un 40enne di Mantova), che prima faceva passare quei rifiuti speciali per sottoprodotto o materia prima...