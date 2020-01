L'OPERAZIONE

VENEZIA È partita la sperimentazione della banda ultra larga anche nelle periferie del Veneto. In aggiunta a una decina di grandi città già collegate (o in corso di allacciamento), una dozzina di piccoli paesi hanno cominciato a testare la connessione all'Internet veloce, malgrado la lentezza di una burocrazia che a livello nazionale sta richiedendo il rilascio di oltre centomila permessi. L'operazione rientra nel piano di investimenti per la costruzione di una rete di accesso dal valore finale di quasi 600 milioni di euro, tra le aree urbane e quelle rurali, attuato dalla società Open Fiber nell'ambito dell'accordo di programma stretto tra il ministero dello Sviluppo Economico e la Regione, allo scopo di garantire la copertura ad almeno 30 megabit per secondo a tutti e ad almeno 100 per l'85% della popolazione.

I RITARDI

Un mese fa proprio Palazzo Balbi, attraverso l'assessore di comparto Roberto Marcato, aveva lamentato i ritardi nell'avanzamento del progetto. Allora come adesso, l'azienda controllata dai gruppi Enel e Cassa Depositi e Prestiti, che si è aggiudicata il bando della partecipata ministeriale Infratel per colmare il divario digitale esistente fra le diverse zone del territorio, ha spiegato che l'attività deve fare i conti con le difficoltà di ottenere le autorizzazioni amministrative e i ricorsi presentati dagli operatori concorrenti. Recentemente il ministro Stefano Patuanelli ha ribadito che il tutto dovrà completarsi entro il 2021, anche per quanto riguarda il Veneto, che però risulta messo meglio di altre regioni anche grazie alla firma di un'intesa con l'Unione regionale dei Consorzi di bonifica, finalizzata a sbloccare almeno le concessioni idrauliche. Così ora qualcosa finalmente si muove, con il via alla sperimentazione commerciale nei primi tredici Comuni dei cosiddetti cluster C e D, vale a dire comprensori considerati a fallimento di mercato in quanto marginali.

LE AREE BIANCHE

Per queste aree bianche è stato effettuato un investimento pubblico, pari a circa 440 milioni, con l'obiettivo di collegare 992.570 unità immobiliari in modalità Ftth (Fiber to the home: fibra fino a casa, con velocità fino a 1 gigabit per secondo) e altre 114.299 in Fwa (Fixed wireless access: sistema ibrido di collegamenti via cavo e senza filo). Le prime a testare queste connessioni sono le località di Alano di Piave (Belluno); Saccolongo, Veggiano e Vo' (Padova); Fiesso Umbertiano, Pincara, Corbola, Papozze e Villanova Marchesana (Rovigo); Casale sul Sile (Treviso); Montegalda (Vicenza); Concamarise e Sanguinetto (Verona). Nel complesso al momento sono coinvolti 12.100 abitazioni e uffici, ma i 181 cantieri già avviati (e ormai conclusi in 60 Comuni) ne comprendono in tutto 298.000, per un ammontare di 3.882 chilometri di infrastruttura, per il 20% di nuova realizzazione.

LE REALTÀ URBANE

In parallelo procedono anche i lavori nei cluster A e B, zone ritenute a successo di mercato poiché situate attorno alle principali realtà urbane, dove l'investimento esclusivo di Open Fiber prevede la costruzione di una rete interamente in fibra ottica secondo il modello Ftth. Il piano vale 30 milioni per Padova (110.000 unità immobiliari), 11 milioni per Treviso (32.000), 40 milioni per Venezia(120.000), 35 milioni per Verona (100.000), 5,5 milioni per San Donà di Piave (14.000), 2,2 milioni per Cortina d'Ampezzo (6.000) e 7 milioni per Rovigo (19.000), a cui quest'anno si aggiungeranno pure Bassano del Grappa, Schio e Thiene. Attualmente risultano abilitati in 320.000, fra case, uffici, aziende ed enti pubblici.

Angela Pederiva

