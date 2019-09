CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAZIONETREVISO Sfruttavano le pieghe della burocrazia e la totale assenza di controlli. Attraverso documentazione e fatture false (rubando anche dati di ignari artigiani e di altrettanto inconsapevoli loro clienti), per lavori in realtà mai eseguiti in aziende compiacenti, riuscivano ad ottenere i certificati bianchi riguardanti l'efficienza energetica che venivano rivenduti ad altre ditte e dunque monetizzati.È una maxi truffa quella che è stata portata alla luce dagli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria della...