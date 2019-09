CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAZIONEPADOVA Si fingevano medici dell'Ulss, funzionari dell'Inps addetti alle pensioni d'invalidità, tecnici dell'acquedotto o addetti del gas. Così una banda di nomadi senza scrupoli carpiva la fiducia di anziani ultranovantenni e si infilava nelle loro case per derubarli di tutti i soldi e i gioielli che avevano. Risparmi e preziosi ricordi di tutta una vita che sparivano sotto i loro occhi, lasciando addosso alle vittime, oltretutto, l'amarezza di averli persi per sempre dopo essere stati raggirati. LE ORDINANZEAlla stessa banda, in...