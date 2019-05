CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAVENEZIA Merito di Salvini se la Tav Verona-Padova sarà realizzata? O di Toninelli che ha garantito che non c'è veto di sorta? Agli industriali veneti non interesse sapere di chi sarà il merito, liberi i politici di intestarsi qualsiasi stelletta. Purché l'opera si faccia. Solo che, al di là delle belle parole, siamo ancora nella nebbia: l'unica cosa certa - parola di Fs - è che il tratto tra Vicenza e Padova si farà «oltre il 2021». E i soldi - 1 miliardo e 300 milioni di euro - ci saranno, sì, ma ancora non ci sono. È per...