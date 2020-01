L'OPERA

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) «Questa è l'Italia che ci piace, quella delle opere completate nei tempi giusti», ha esordito il ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Incà, all'inaugurazione della nuova cabinovia del Col Druscié, a Cortina, una delle infrastrutture strategiche, in vista delle finali di Coppa del mondo di sci alpino del prossimo marzo, dei Mondiali 2021 e delle Olimpiadi invernali 2026. «È un impianto bellissimo ha aggiunto da bellunese ne sono molto orgoglioso. L'opera rientra in un importante investimento sul territorio, che ammonta a 100 milioni, per tutte le opere per i Mondiali, gestite dal commissario di governo Luigivalerio Sant'Andrea».

Per Cortina questo impianto è soltanto il primo di una nuova catena, che dovrà collegare il centro del paese con il passo Falzarego, verso l'area sciabile del Civetta e il Sella Ronda dolomitico. «Questa cabinovia della Tofana è molto importante, ma non basta ha precisato l'assessore regionale Federico Caner - noi vogliamo investire pure negli altri impianti esistenti e anche in quelli che si potrebbero fare, per collegare vari caroselli esistenti, da Cortina al Civetta, alla Val Badia, tramite il passo Campolongo e Arabba, tanto da creare uno dei più grandi comprensori sciistici europei. Lo dobbiamo fare, perché lo stanno facendo già gli altri, l'Austria, la Francia, la Svizzera. Per rimanere in pista dovremo continuare a fare questi investimenti, che non sono importanti soltanto per il turismo, ma anche come mobilità sostenibile, non soltanto d'inverno ma anche d'estate».

Il trevigiano Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, ha ricordato: «Quattro anni fa pochi credevano al rilancio di Cortina, c'era pessimismo per la bella addormentata. Ho accettato la sfida da imprenditore, forte della riuscita di altri eventi, come le Olimpiadi Torino 2006 ed Expo Milano 2015. Così abbiamo individuato la strada dello sviluppo sostenibile, stiamo dimostrando che l'Italia è capace di fare, e di fare bene. Questo impianto è un passaggio molto importante, che unisce l'amministrazione pubblica, la comunità locale, gli investimenti dei privati, per rivitalizzare il Col Druscié, che sarà teatro delle gare di slalom dei Mondiali».

