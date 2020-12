L'ITALIA FLAGELLATA

Forti nevicate al nord, soprattutto in Lombardia, Valle D'Aosta, Piemonte e sulla costa ligure. Disagi su molte autostrade, alcune chiuse temporaneamente, con centinaia di Tir bloccati poichè per la neve caduta anche a bassa quota è scattato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, come ad esempio al Traforo del Gran San Bernardo.

Mareggiate e venti di burrasca da nord a sud impediscono i collegamenti con le isole. Milano, Torino, Genova e il tratto di costa fino a Savona, si sono svegliante sotto la neve, nel capoluogo lombardo la coltre bianca ha superato i 15 centimetri. Forti mareggiate lungo le coste, in particolare in Toscana a Livorno, con onde alte fino 3 metri che hanno costretto a chiudere i viali vicini al mare perchè sulle strade arrivavano detriti anche di grosse dimensioni.

FRATTURE E INFARTI

La prima vittima della giornata è stata un vigile del fuoco, Tonello Scanu, di 54 anni, morto folgorato a Nulvi in provincia di Sassari, mentre stava mettendo in sicurezza un palo pericolante della linea elettrica. Per l'emergenza neve a Milano, polemiche tra il leader della Lega Matteo Salvini che lo ha definito «un caos» e il sindaco Giuseppe Sala il quale ha replicato di aver messo in campo «tutti i mezzi disponibili». Sempre a Milano una donna di 49 anni è stata travolta da un palo reggifilo caduto in strada: rimasta ferita alla testa non sarebbe in pericolo di vita.

A Roma a provocare il ferimento di un passante, un 61enne, è stata la caduta di un albero nel quartiere Flaminio. L'uomo ha riportato la frattura scomposta delle braccia ed è stato ricoverato in codice rosso. Sempre nella Capitale un albero è caduto su Lungotevere dè Cenci, in pieno centro, su un'auto in transito e l'automobilista è rimasto lievemente ferito. Coinvolta anche una macchina parcheggiata.

Meno fortunato un uomo di 69 anni rimasto ferito, ieri mattina a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, a causa di un ramo spezzato dalla neve che lo ha colpito e gli ha provocato un trauma cranico e la frattura della clavicola.

Molte le cadute accidentali e gli automobilisti coinvolti in incidenti stradali seppur senza gravi danni, come in Sicilia dove un albero è crollato su un'auto in transito senza ferire il conducente. Ben tre persone in Lombardia sono state colpite da infarti mentre spalavano la neve sui marciapiedi: l'azienda regionale emergenza ha rivolto un appello ai cardiopatici. A Milano morto a causa di un infarto anche un malato oncologico di 76 anni trovato da alcuni passanti riverso sul manto nevoso.

