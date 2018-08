L'invito a Moggi in piazza a Rovigo spacca gli azzurri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROVIGO Quelli che il calcio fa saltare tutti gli schemi politici. A dividere la maggioranza del Comune di Rovigo, superando i confini partitici per costruirne di nuovi incentrati sulle fedi calcistiche, è la presenza in città, domani, di Luciano Moggi, l'ex dirigente della Juventus travolto da Calciopoli, scandalo che ancora non ha una sua scrittura storica condivisa, chiamato a presentare il suo libro Il pallone lo porto io, domani sera nella piazza principale del capoluogo del Polesine. Il suo invito come ospite al Rovigo Sport...