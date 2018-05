CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAUDINE L'inferno autostradale a est di Venezia. La A4 chiude un giorno sì e un giorno no. Basta un tamponamento per generare code infinite. E il numero di chiusure aumenta in modo esponenziale. Maurizio Castagna, presidente e amministratore delegato di Autovie Venete spiega come si sta affrontando l'emergenza che ha indotto il neo governatore Fedriga a convocare un piano tecnico, per ridurre i disagi per automobilisti e imprese. L'ingegner Castagna ha alle spalle una lunga esperienza nella viabilità pubblica. Dal 2013 è a capo di...