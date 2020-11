L'INTERVISTA

TREVISO »Ringrazio chi parla di me come possibile commissario regionale o futuro segretario della Liga Veneta, ma non sono disponibile. Sono al 100% concentrato sulla città di Treviso e sul ruolo di presidente dell'Anci Veneto». Il sindaco Mario Conte si toglie dalla corsa per la successione a Lorenzo Fontana, commissario regionale chiamato da Salvini ad occuparsi di tutte le tematiche legate alla famiglia, perno dell'offerta politica della Lega. Da quando si è sparsa la voce che il posto di numero uno del Carroccio in Veneto si sarebbe liberato, il nome di Conte è stato fatto a più riprese.

Sindaco, anche illustri esponenti della Lega come l'europarlamentare Gianantonio Da Re o Gian Paolo Gobbo l'hanno indicata come l'uomo giusto per guidare la Liga Veneta.

«Gobbo e Da Re sono due voci autorevoli, oltre che due amici e politici di spessore. Sono onorato che persone come loro pensino a me.»

Ma....

«Ma la penso come il nostro segretario Matteo Salvini, condivido quanto ha detto nell'intervista al Gazzettino. La forza della Lega in Veneto è di possedere una rosa di candidati per questo ruolo così ampia da avere solo l'imbarazzo della scelta».

Però in questa rosa c'è anche lei.

«Secondo me il candidato ideale, oltre alle capacità, deve avere anche una dote fondamentale: disponibilità di tempo per girare tutte le province, tutte le sezioni della Lega. E sono tante perché il nostro è un movimento radicato nel territorio con migliaia di militanti. È un lavoro importante, pesante e che deve essere fatto bene. Come lo sta facendo Fontana».

E lei non ha tempo?

«Io non sono disponibile. Sono concentrato al 100% su Treviso. Ho ricevuto un mandato chiaro dai cittadini e per me, questa, è una grande responsabilità. Soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando. E poi c'è l'impegno con l'Anci. Ringrazio chi pensa a me, ma non sono il profilo giusto».

E per lei chi sarebbe il profilo giusto?

«Non ritengo sia corretto fare nomi. Chiunque sarà scelto da Salvini in accordo con Zaia, sarà la scelta giusta. E se una questione del genere è nelle mani di Salvini e Zaia tutti noi possiamo restare tranquilli».

Però si continua a dire che tra Zaia e Salvini ci siano delle frizioni.

«Quando un partito va così bene, ed è così forte come il nostro, per attaccarlo non si può che appendersi a presunte spaccature. In questo caso inesistenti. In Veneto, grazie a Zaia, la Lega gode di ottima salute. E garantisco che il rapporto con Salvini è ottimo. Non lasciamoci condizionare da chi tenta di insinuare dubbi».

Ma resta un dato di fatto: la Liga Veneta, seppure fortissima, pare sempre subordinata alla Lombardia.

«Secondo me non è così anche se ritengo che più Liga c'è a livello federale, meglio è. Oggi comunque mi sembra ben rappresentata. Il Veneto sta portando tante pratiche di buon governo e non vedo nessuna competizione con la Lombardia».

Quindi la forza elettorale dimostrata da Luca Zaia non ha generato invidie?

«Non in Salvini. Zaia ha dimostrato di essere un fuoriclasse; è un amministratore straordinario come dimostrano i suoi risultati da presidente della provincia, ministro e governatore. Sotto la sua regia è cresciuta una generazione di giovani amministratori che hanno dato il loro contributo e alzato il livello della Lega. Continuando così, con Zaia da una parte e Salvini dall'altra, il nostro partito è in ottime mani».

Paolo Calia

