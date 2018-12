L'INTERVISTA TREVISO Concessioni per le autostrade gestite a livello regionale,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO Concessioni per le autostrade gestite a livello regionale, così come scuola, sanità, lavoro. E anche il reddito di cittadinanza. Il governatore Luca Zaia sente ormai vicino il traguardo dell'autonomia. Il giorno dopo l'annuncio del presidente del consiglio Giuseppe Conte, che ha finalmente dato delle date certe, ufficiali, Zaia da una parte festeggia, dall'altra si rimbocca le maniche. E allarga l'orizzonte: «Il mio pallino - svela - è che anche le concessioni per le autostrade siano regionalizzate. Siamo noi quelli...