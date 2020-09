L'INTERVISTA

(...) Come abbiamo detto più volte, Venezia si presta a essere sede di centri di ricerca, agenzie internazionali, startup dell'informatica».

Quali altri, dunque?

«Abbiamo ricevuto tante offerte e dobbiamo ancora vagliarle. Ma una posso già annunciarla: Gino Strada è venuto da me qualche mese fa e mi ha detto che Emergency è interessata a un museo, o comunque un percorso culturale, alla Giudecca sull'idea della guerra. Lo appoggeremo: non l'ho detto in campagna elettorale perché non volevo che sembrasse propaganda, ma Venezia resta un luogo di dialogo per scienza e cultura».

Anche se il Governo ha candidato Milano per il Tribunale unificato europeo dei brevetti e Torino per l'Istituto italiano per l'intelligenza artificiale?

«Mai arrendersi nella vita. Prima o poi estrarranno il nostro numero, anche se in questa lotteria che va da 1 a 90 più di qualche volta è sembrato che a noi avessero dato il 91... Ma noi continuiamo a crederci e dimostreremo che a Venezia ce la possiamo fare. Tanto più in settori come la ricerca e il green: a breve Eni e Veritas annunceranno la produzione di energia pulita dalla compressione dei rifiuti umidi, uno studio del centro di Gela che verrà applicato per la prima volta nello stabilimento di Marghera».

Il progetto del Centro farmacologico si basa sul coinvolgimento delle Università di Venezia e Padova: cosa ne pensa?

«Quello è fondamentale. Dobbiamo superare le vecchie divergenze tra gli atenei e fare squadra, come già fanno la Città Metropolitana di Venezia con Padova e Treviso, le territoriali di Confindustria e le Camere di commercio. Occorre poi che ci credano anche il Governo e l'Europa. Spero di incontrare la presidente Ursula von der Leyen, che ci aveva citati nel suo discorso di insediamento, perché vorrei creare una linea diretta con la Commissione Ue per mettere i due poli di Venezia e Marghera al centro dei programmi su green economy, clima, mare, ambiente».

Ma c'è la necessaria infrastrutturazione tecnologica ?

«Il centro storico è completamente cablato. In questi cinque anni, pur con tutte le persone che hanno fatto opposizione inutile, i progetti sono progrediti. Invito quindi a farsi avanti chiunque abbia idee vere, cioè rendicontate con budget che mettono in linea le entrate con le uscite».

È l'ora di Venezia?

«L'ora bisogna meritarsela, come succede nello sport, anche se tutti vorrebbero vincere. Dobbiamo fare leva sui nostri punti di forza, ben sapendo che nessuno ci regalerà niente e che non esistono diritti acquisiti. Da parte nostra, non abbiamo arroganza ma concretezza, quella che ci ha permesso di superare difficoltà incredibili come l'Aqua Granda, il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, l'incidente nel canale della Giudecca. A proposito, ricordo al Governo che bisogna sciogliere il nodo delle navi: vogliamo scavarli questi canali, o no?».

È una domanda o un attacco all'esecutivo?

«Non siamo contro il Governo, siamo sempre filo-governativi. Quando dico che dobbiamo andare a combattere a Roma e a Bruxelles, intendo in senso buono. Vogliamo solo risolvere i problemi, dandoci un orizzonte almeno ventennale. Dobbiamo dimostrare ai bambini di oggi, che fra vent'anni saranno adulti, com'è possibile invertire la tendenza. Senza false promesse o inutili illusioni, ma lavorando giorno per giorno, in maniera umile».

Ribadendo il fatto che la ricerca deve poggiare su due poli, cioè Venezia e Marghera, intende ricomporre la frattura elettorale fra la laguna e la terraferma?

«A parte il fatto che anche in centro storico abbiamo raddoppiato i voti, preferisco dire che da queste elezioni è uscito sconfitto il partito del rancore e il risultato ha evidenziato una città viva. Dobbiamo tornare alla parola coerenza: dire le cose e poi farle. Per questo continuo a tenere le porte spalancate a tutti, nell'interesse della città».

Angela Pederiva

