L'INTERVISTA PADOVA «Mia moglie ha rischiato di morire. Il rapinatore ha

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAPADOVA «Mia moglie ha rischiato di morire. Il rapinatore ha usato una violenza inaudita nonostante lei non avesse posto alcuna resistenza. Gli aveva detto: Ti do tutto, ma non farmi del male. Invece, per strapparle la catenina dal collo il malvivente l'ha strattonata e l'ha scaraventata a terra procurandole gravi lesioni. Mia moglie è ancora all'ospedale. Adesso c'è anche uno psicologo che la segue per aiutarla a riprendersi. Ma ho molta paura». A parlare è il marito della signora settantaquattrenne aggredita e rapinata a...