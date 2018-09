CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTANel 2016 ha fatto la parodia di Fabio Rovazzi: lì era Andiamo a comandare, qui è diventato Andiamo a vendemmiare. L'anno dopo è toccato a Vulcano di Francesca Michielin, trasformata per l'occasione in Vin. Quest'anno ha preso la base musicale del tormentone I Gotta Feeling, la canzone è diventata Una buona annata e per girare il video della vendemmia 2018 ha assoldato quaranta comparse (gratis), tutte convocate alle otto e mezza del mattino via Instagram, più un drone per le riprese dall'alto dei «tre vignetini di famiglia»....